新竹市就學人口增加，但教師員額不足、國中端學生爆量讓家長十分擔憂，市議員劉彥伶、林彥甫針對教師招不滿、完全中學設立進度、光華國中爆量情況質詢，代理教育處長張品珊回應解釋，針對光華國中是否總量管制，會盤點學區包括竹光、三民等國中容納量，就學量能配合國教署進度。教師荒部分，只要學校有需求，教育處一定會給足額，只是教師甄選仍需要專業來把關。

劉彥伶12日在議會中秀出從7月到11月竹市教師甄選訊息，認為代理教師開缺多，市府年年辦理正式教師徵選，為何無法補足教師缺額？另針對教學量能，新科、虎林、建華3校將設置完全中學，建功也將獨立設校，但進度牛步。

新竹市議員林彥甫關心光華國中就學量能問題。（邱立雅攝）

張品珊回應，教師荒部分，只要是學校有需求，市府當然給學校端足額，只是聘用過程需要專業來把關。至於就學量能，配合國教署兩個方式、兩階段步驟啟動，目前市立高中增班的第一階段已完成，114學年已經增加了14個班級，新竹市數位實驗高中也在今年114學年度順利開學。

第二個階段為改制成完全中學，張品珊表示會跟中央保持計畫聯繫，相關統籌分配款已列在預算內，只要中央公文核定，市府及可做後續的啟動。

林彥甫則針對光華國中爆量質詢，張品珊解釋，光華國中是否總量管制，會以整體共同學區來判斷，將牽涉竹光、三民國中容納量。目前光華國中正展開校舍補強工程，完工後可增加16間教室，預計115學年度可克服就學問題，符合家長需求。