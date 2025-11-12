鳳凰颱風威力持續減弱，南投縣脫鉤中彰，12日正常上班、上課，縣內9所高中職的外縣市師生，皆可請公假，但多數老師仍到學校上班。暨大附中從台中市通勤上課的學生，今天由家長開車載來上課，他在桌上特地擺放「台中放假，但熱愛學習」的牌子，令人會心一笑。

南投縣有草屯商工、同德家商、旭光中學、南投高中、五育中學、水里商職、竹山高中、暨大附中、埔里高工共9所高中職學校，其中草商、同德、旭光位於草屯鎮，家住彰化縣、台中市學生大多通勤，位於埔里鎮的暨大附中、埔工學生也有學生專車或住宿，這次颱風來襲，南投成為中部5縣市唯一要上班上課的縣市，家住外縣市師生可請公假不上班、不上課。

草商指出，家住外縣市的老師，即使有颱風假，大部分仍選擇來學校上班；而學校有逾半學生住台中市，即使學生專車因颱風天停開，多數搭專車的學生都缺席，若依午餐團膳推估，平時團膳有1150份，12日改訂便當，只有450人訂購。

暨大附中表示， 住宿生可由家長接回家，不過他們都留宿，且沒有自行放颱風假，而搭學生專車通勤的外縣市學生，因校車停開無法到校，其中1名家住台中市的通勤生，由家長開車載來學校上課，還在桌上擺放製「我是台中放假但熱愛學習，特地跑來上學的好學生」的牌子，令人會心一笑。