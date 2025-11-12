董事長吳錦川表示，第三季毛利率下滑主要受庫存回轉減少及匯率升值影響。第二季因庫存回轉收益較高，使比較基期偏高；第三季平均匯率約29.72元，較第二季逾31元的水準顯著升值，對毛利率造成約1個百分點的壓力。不過，產品組合調整得當，部分抵銷匯率與庫存因素影響，使整體毛利率僅較前季下滑約1.6個百分點。

展望第四季，吳錦川指出，近期匯率走勢已轉為有利，若台幣維持貶值態勢，毛利率有望改善，整體表現可優於第三季。他坦言，第四季屬傳統淡季，明年市況仍難以預測，目前全球政經局勢多變，「現在會發生什麼事都不知道」。

他強調，TV與Computer面板業務仍是穩定的基本盤，不易受到短期波動影響；公司長期投入的新事業與新產品預計明年有機會開花結果。只要全球經濟維持約3%的成長，即使面臨關稅問題，只要各國待遇一致，對致新的影響有限，即便面對大陸廠商競爭，仍可維持穩健表現。

吳錦川進一步指出，今年上半年客戶多提前拉貨，致下半年出貨較淡，預期明年起將恢復正常節奏。整體而言，全球資源與投資正加速朝AI領域集中，這將成為未來的重要趨勢與方向。

至於美國關稅政策，目前仍待官員裁定，預期最快12月才會有結果。整體來看，他表示，雖然外部環境變數仍多，但致新主力業務屬於成熟產業，營運穩定、現金流充裕，公司將持續推動新事業布局，預期明年中期可望開花結果，即使全球景氣波動，致新仍將專注提升獲利品質，並拓展具潛力的成長動能。