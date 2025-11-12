國民黨公布最新人事！ 鄭麗文親宣布兼任革實院長 @ChinaTimes ​

國民黨主席鄭麗文今12日首度主持中常會，中常會將同通過一級主管人事案，鄭麗文也宣布革命實踐研究院院長人事，將由她本人兼任，親自對黨員授課，強化黨員論述能力，在各自的崗位上傳播國民黨的思想，得到更多人的認同。

鄭麗文宣布，自己將親自兼任革實院院長工作，秉持當年創辦革實院精神，重拾核心理念、中心思想，強化黨員論述能力，近期許多人積極主動回到國民黨、加入國民黨大家庭，對於這些新入黨的好朋友，希望都能邀請他們到革實院上課，「我親自授課」。

鄭麗文將會親自為所有黨員授課，理解國民黨的中心思想，並與時俱進，跟現實充分結合，期盼每個黨員都能在他們各自的領域、人際網絡中，成為國民黨代表的價值思想傳播者，得到更多人認同，力拼2028重返執政。

國民黨革實院1949年成立，主要目標是為國民黨培訓人才以及幹部培訓，2000年一度更名為國家發展研究院，2017年在國民黨前主席吳敦義任內恢復為革命實踐研究院，國民黨立委羅智強、台北市副市長林奕華也擔任過該院院長。