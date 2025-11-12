很多心律不整的患者，都會被提醒少喝咖啡，不過，內分泌專科醫師蔡明劼表示，最新權威研究發現，心律不整的患者每天喝咖啡，連續6個月，比完全不喝的患者，心律不整的復發風險，反而降低約39%，專家研判，這可能與咖啡的抗發炎作用有關，有助於減少與心房顫動相關的慢性發炎。

蔡明劼在臉書粉專發文指出，很多心律不整（例如心房顫動）的患者，會被提醒要少喝咖啡，但最新刊登在《美國醫學會期刊》（JAMA）的研究，結果竟然顛覆大家的直覺。

蔡明劼表示，這項研究採臨床試驗，以200位曾有心房顫動或心房撲動的病人為對象，平均年齡69歲，這些病人都準備接受心臟電擊復律的治療，以恢復正常心律，研究人員將他們隨機分成2組，分別是連續6個月，每天至少喝1杯含咖啡因的咖啡的喝咖啡組，與完全不喝任何含咖啡因的飲品（包括無咖啡因咖啡、茶、能量飲）的禁咖啡組。

蔡明劼表示，研究結果非常令人驚訝，因為6個月後，喝咖啡組心律不整復發率為47%，禁咖啡組為64%，就是說，喝咖啡的人反而復發率更低，分析顯示，喝咖啡組的復發風險下降了約39%。研究團隊提出以下幾種可能解釋。

咖啡因阻斷腺苷受體

腺苷可能促進心律不整，咖啡因反而「抑制」這個過程。

咖啡具有抗發炎的作用

咖啡有抗發炎作用，可減少與心房顫動有關的慢性發炎。

咖啡因讓人更有精神、更愛活動

咖啡因讓人更有精神、更愛活動，身體活動量增加，本身就有助於降低心律不整的風險。

不過，蔡明劼也表示，此次的研究發現也可能是戒喝咖啡後，所造成的戒斷反應，讓另一組更容易心律不穩定。

蔡明劼表示，此次研究是第一個直接比較「喝咖啡vs不喝」在心律不整病人身上的差異。結果顯示，對於心房顫動的患者來說，每天一杯咖啡不但安全，甚至可能有保護效果。但要注意，此處的咖啡指的是一般濃度、天然咖啡因的咖啡，不是能量飲料，也不是高劑量咖啡因補充品。