桃園市都市發展局日前執行桃園景福宮周邊景觀改善有口皆碑，成為舊城再造典範，龍潭區龍元宮擁有200年歷史，周遭商家林立，道路空間及招牌立面雜亂，地方期盼同樣能透過市府計畫工程讓舊城再生帶動觀光。都發局表示，市府已針對商圈周造進行人行環境盤點，未來龍潭老城區規畫將研擬合適改善方式。

國民黨市議員劉熒隆指出，景福宮街廓改造擺脫過往雜亂風貌，煥然一新獲得在地居民認同，龍潭龍元宮與鄰近的鍾肇政文學館是在地信仰及文化中心，周邊街廓也有類似的問題，龍潭老城區過往最大問題就是停車配套不足，既然現在市府已有規畫新設停車場，不管選址地點在何處，之後可以解決遊客停車問題。

劉熒隆表示，以龍元宮為信仰中心發展的商圈，在地一直有討論設置攤集區的聲音，期盼市府相關局處可以趁停車場規畫之際同時思考舊城再生，將龍元宮周遭路幅、行車動線及人行空間等一併重新規畫，有利未來推動觀光吸引更多遊客造訪。

都發局長江南志表示，市府推動舊城再生秉持「修舊如舊」原則，保留街區原貌與歷史肌理；景福宮周邊街區改造即是保留原有建築立面，僅移除雜亂構件與不合時宜的裝設，恢復建築原貌。針對龍潭舊城再生及人本街區改造，未來龍潭老城區規畫將比照研擬合適改善方式，兼顧歷史風貌與都市美學。市府目前已針對北龍、東龍、南龍及龍元路一帶進行人行環境盤點，並將整合各局處資源，推動以人為本的舊市區再生願景。