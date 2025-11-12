白色衣服放久未穿會泛黃，一名女子發現全聯販售一款日本製去污漬清潔劑，能輕鬆去除白衣上的黃漬，效果驚人，表示「會無限回購」，貼文引發上千人熱議，不少婆媽直呼「真的有用」，還有網友分享，浸泡白醋或過碳酸鈉，也能讓白衣恢復亮白如新。《中時新聞網》實測用過碳酸鈉清洗泛黃白衣物，用40至60度的溫熱水浸泡，確實有淨白效果。

原PO昨（11）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》分享生活小撇步，表示白色衣服長時間未穿常會泛黃，過去用去漬筆清理既耗時又麻煩，直到在全聯發現一款日本製去污漬清潔劑，只要對著泛黃處輕噴、靜置5分鐘再放進洗衣機清洗，衣服立刻恢復潔白如新，效果驚人，讓她大讚「真的太神了，會無限回購！」

貼文曝光後引起上千人關注，許多曾買過的婆媽也紛紛留言讚好用，表示衣服沾到咖啡、醬汁或咖哩等頑漬都能輕鬆洗掉，直呼這瓶清潔劑根本是「白衣救星」。

另有網友分享其他妙招，把發黃的白衣浸泡在白醋中，洗後再曬太陽即可恢復潔白，方法天然又環保；也有人推薦使用加了溫水的過碳酸鈉，浸泡後同樣能有效讓白衣重現亮白。

《中時新聞網》實測用過碳酸鈉清洗泛黃白衣物，結果效果不錯，建議先準備約40至60度的溫熱水，加入適量過碳酸鈉，待粉末在水中溶解起泡後，將泛黃的衣物浸泡約2小時，或隔夜再洗，最後放入洗衣機清洗即可恢復潔白。