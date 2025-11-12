皮克斯正式推出電影《玩具總動員5》首支前導預告與全新海報，在預告中，包裹打開的瞬間，讓所有玩具集體「皮皮挫」的到底是何等厲害人物？原來這次玩具主角陷入3C危機，影迷們將首次見到全新角色「莉莉板」，1款高科技、青蛙造型的智慧平板玩具，讓傳統玩具胡迪跟巴斯光年面臨全新考驗。

《玩具總動員5》湯姆漢克斯再度回歸，為忠誠的牛仔胡迪配音；提姆艾倫繼續為巴斯光年獻聲；瓊庫薩克再次化身活力滿滿的牛仔女孩翠絲；東尼海爾也回歸，為手工玩具叉奇配音。另外驚喜獻聲的還有康納歐布萊恩將飾演如廁訓練科技玩具「Smarty Pants」，而本次玩具最大威脅則是由葛莉塔李為莉莉板配音。

《玩具總動員5》由奧斯卡獎得主安德魯史坦頓（《瓦力》、《海底總動員》、《海底總動員2：多莉去哪兒》）執導，肯娜哈里斯擔任聯合導演，並由林賽柯林斯（《青春變形記》、《瓦力》、《海底總動員2：多莉去哪兒》）製作。