「2026桃園農產行銷月曆」鍍金！由葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」得主蕭青陽操刀，加上中華職棒冠軍球隊樂天桃猿14位主力球員，拍攝宣傳照行銷力挺。此次桃園農產月曆集結桃園地產時令水果及代表性地標水彩畫藝術創意構圖，由桃園市長張善政與蕭青陽12日於市政會議親自開箱亮相。

桃園市長張善政表示，翻閱2026桃園農產月曆，就像一次走讀、品味整個大桃園的地理人文精華，月曆素材結合在地農產特色，像是拉拉山水蜜桃、象徵好事發生的柿子與花生，還有草莓、西瓜、洋香瓜、火龍果等時令水果；背景搭配的則有李騰芳古宅、中庄吊橋、三坑田園景觀、秀才登山步道、竹圍漁港、永安漁港觀光漁市等水彩畫，用圖說展現桃園之美。

農業局長陳冠義表示，2026桃園農產月曆以「馬力食足」為封面主題，寓意桃園五穀豐登、豐衣足食；延續2025農產月曆好評，連續第二年力邀蕭青陽操刀，集結藝術家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩、蔡岳霖及攝影師謝文創、蕭帷軒共同創，將桃園農業的多樣與美麗，轉化為一幅幅動人的藝術作品。

蕭青陽表示，為了挑戰打造「全台最多人收藏的月曆」，除了深入桃園鄉野與果園，將田園風光與季節水果化為絕美畫作，呈現大自然的詩意外，設計團隊還特別走訪農村與市場，觀察務農長輩與商家的實際使用習慣，貼心保留書寫空間，讓長輩能在上面記錄行程，兼具實用又有美感，讓月曆既是紀錄時間的工具，亦是一件可珍藏的藝術品。

農業局長陳冠義說明，除了有葛萊美設計大師坐鎮，「桃園好農」的長期合作夥伴樂天桃猿，也由副隊長梁家榮及林智平、余德龍、朱承洋、張閔勛、林承飛、成晉、王志煊、林政華、陳柏豪、莊昕諺、宋嘉翔、李勛傑、蘇俊璋等14位球員，拍攝宣傳照，希望藉由冠軍球員的魅力與影響力，讓更多人認識桃園特色。