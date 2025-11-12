據彭博引述知情人士報導，法國奢侈品巨頭LVMH計劃於今年12月在大陸開設大型門市，並考慮進一步擴張，反映出大陸高端品牌市場正在復甦的早期跡象。

報導稱，LVMH旗下的四個品牌，包括路易威登、迪奧、蒂芙尼、諾悠翩雅（Loro Piana）經過多年的籌備後，計劃於今年12月在北京開設多層門店。

報導透露，位於北京的新店早於2023年初就動工，開業後將成為LVMH近年來規模最大的新店項目之一。

報導指出，LVMH的擴張正值大陸奢侈品市場成長放緩可能觸底之際。該集團第三季恢復增長，而古馳（Gucci）母公司開雲集團的銷售降幅也小於預期，全球零售業巨頭普遍大陸市場的復甦表示謹慎樂觀。

去年大陸奢侈品產業銷售額暴跌高達20％，今年9月的零售增長則為年內最低。而新店的開幕將成為衡量大陸奢侈品市場復甦動能的重要指標。

另外，LVMH還計畫在上海興業太古滙開設一家新的迪奧新店，並最快在2027年開業。據悉將緊鄰路易威登的遊輪狀巨型旗艦店，該門市於6月下旬在同一購物中心開業。