桃園市長張善政12日於市政會議時表示，在副市長蘇俊賓及國民黨立委牛煦庭極力爭取及建議下，10月28日立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》針對未經申報異動的非原型式排氣管，罰鍰上限由新台幣1800元調升為3600元，截至目前市府已協助超過8006輛車輛完成排氣管認證，讓車主能合法改裝，也讓監理機關有清楚的查驗依據。

牛煦庭多次和桃園市環保局討論現行執法所遇到的困境，認為現行罰鍰偏低，部分駕駛人反覆違規、無法有效嚇阻，部分人士改裝噪音車罰不怕，若無法祭出最嚴重的扣牌處分，難有嚇阻效果。因此積極於立法院提案修法，若機車噪音違規，屆期未改善，除可按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還。1年內再度違反者，得移請公路監理機關吊扣其牌照6個月。

環保局表示，《道路交通管理處罰條例》罰鍰上限調升為3600元，且須於15日內完成檢驗，逾期未辦理者，將吊扣牌照，超過2個月仍未改善者，依法註銷牌照。桃園市府已公告，全時段禁止使用未經認證的排氣管，違者依《噪音管制法》處新台幣3000元至30000元罰鍰，屢勸不改者將按次處罰。

環保局指出，桃園市自民國112年起即主動建議中央修法，推動將排氣管納入管制範疇，並強化認證與罰則。為協助車主合法使用替換排氣管，市府已協助完成8006輛車輛的排氣管認證作業，認證制度提供監理機關查驗依據，確保替換排氣管符合我國噪音管制標準。

為提升執法效能，市府導入智慧科技設備，自114年起與警察局合作，建置全國首創70組「AI巡防系統」，並設置13組「AI改裝排氣管辨識設備」，今年截至10月31日止，跨局處聯合執法共攔檢1904輛車，其中904輛噪音超標，依法告發並限期改善，裁罰金額達301萬元；另查獲1300輛非法改裝排氣管車輛，裁罰金額達117萬元。

環保局說，專案執行後，科技稽查效率提升3.84倍、噪音車攔查數提升2.87倍、環境音量平均降低6分貝，民眾陳情案件亦減少37.1％，顯示靜桃專案已展現明顯成效。