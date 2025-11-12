新北市三重區1名超商店員機警識破詐欺包裹，成功協助警方當場逮捕詐團共犯。三重警分局表示，警方循線追查再拘捕上游2名收水犯嫌，查扣現金8萬元、手機3支、筆電1台、金融卡21張等贓證物，有效攔阻詐騙金流，展現警民合作打詐的強大力量。

據了解，三重警分局大有派出所日前接獲轄內超商店員通報，懷疑有顧客領取的包裹內藏詐騙物品。員警獲報後立即趕抵現場，店員則機靈地以結帳程序為由拖延時間。警方當場表明身分攔查，發現包裹內裝有多張銀行金融卡及被害人資料，確認為詐騙案件關鍵證物，並順利將犯嫌逮捕。後續警方再擴大追查，成功拘提2名上游共犯，瓦解詐團收水管道。

為防範類似案件重演，三重警分局自9月起陸續舉辦多場「超商防詐宣導座談會」，邀請轄內各大超商店長與員工參與，指導如何識別可疑包裹與異常交易行為，並建立警民通報群組，確保第一時間可聯繫派出所支援。

分局長黃國政特別於案發翌日前往該門市，親自頒發獎狀與獎金，表揚店員的臨場機智與勇氣。他表示，這起案件不僅成功攔阻詐欺金流，更體現警民合作的力量，成為防詐宣導的最佳示範。

黃國政呼籲，詐騙集團常以「高額補助」「就業資金」「快速獲利」等話術誘使民眾寄出金融卡與證件。民眾若接獲可疑訊息或包裹，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或110報案專線，亦可上警政署「打詐儀表板」了解最新詐騙手法，共同守護財產安全。