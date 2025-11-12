習近平表示，願與西班牙一道保持高層交往勢頭，打造更具國際影響力的全面戰略夥伴關係，並喊話維護自由貿易規則和國際經貿秩序。(美聯社)

西班牙國王菲利佩六世12日前往北京天安門廣場，向大陸人民英雄紀念碑敬獻花圈。（摘自新華社）

大陸國家主席習近平12日上午在北京人民大會堂，會見來華進行國是訪問的西班牙國王菲利佩六世。習近平表示，願與西班牙一道保持高層交往勢頭，打造更具國際影響力的全面戰略夥伴關係，並喊話維護自由貿易規則和國際經貿秩序。兩國元首會後共同見證簽署經貿、科技、教育等領域10份合作文件。

習近平強調，陸方珍視與西班牙的傳統友好，重視西班牙在國際和地區事務中的獨特作用，願與西班牙一道，攜手打造更有戰略定力、更富發展活力、更具國際影響力的全面戰略夥伴關係。

習近平表示，雙方要保持高層交往勢頭，加強戰略引領，確保兩國關係始終走在正確道路上。要進一步推進務實合作，陸方願進口更多西班牙優質產品，挖掘新能源、數位經濟、人工智慧等新興領域合作潛力，擴大相互投資。雙方還可優勢互補，共同開拓拉美等協力廠商市場。陸方將繼續延長實施對西免簽政策。

習近平還稱，今年是聯合國成立80周年。當今世界進入新的動盪變革期，陸方願與西班牙一道，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護自由貿易規則和國際經貿秩序，構建更加公正合理的全球治理體系，推動構建人類命運共同體。

菲利佩六世表明，西班牙政府堅定不移奉行一個中國政策，支持維護國家領土完整，願與陸方推動兩國全面戰略夥伴關係不斷向前發展。西方願與陸方保持密切交往，加強經貿、工業、科技、綠色能源等領域合作。

他也強調，歷史只能向前，不能倒退。西陸兩國在很多國際問題上理念高度一致，都支持多邊主義，支援透過對話協商解決爭端。西班牙願與陸方共同應對國際形勢中的不確定性，維護國際貿易秩序，促進全球經濟穩定發展。