店裡仍維持用刀切人蔘的作法。（呂妍庭攝）

嘉義縣鹿草鄉主要街區，早年全盛時期有10間中藥行，現僅剩「瑞安堂」中藥行仍屹立不搖，近百年歷史的老中藥行傳承至今，因第4代王詔郁本身是專業藥師，不但自己開設「花陞堂中西藥局」，也開發出許多創新中藥產品，如熱紅酒料理包、鍋煮奶茶包、毛孩沐浴包、川味牛肉麵藥膳包等，創新突破，力拚老中藥行轉型。

鹿草鄉「瑞安堂」中藥行仍屹立不搖，已傳承4代近百年歷史。（呂妍庭攝）

鹿草鄉「瑞安堂」中藥行第3代老闆努力讓老中藥行屹立不搖。（呂妍庭攝）

瑞安堂中藥行距鹿草鄉信仰中心圓山宮只有幾步路，一開張顧客絡繹不絕，王詔郁說，自家中藥行在地深耕近百年，價格走親民路線，店裡除了賣中藥，早年交通不便，民眾採買沒那麼方便，店裡也賣很多民生用品，「想得到的幾乎都有」，包括文物、狗飼料、鳥籠等都買得到，一站式服務，讓民眾不用東跑西跑，一次購足。

第4代接班人王詔郁阿祖留下來的手抄藥方，字跡端正，是王家傳家寶。（呂妍庭攝）

早期瑞安堂賣的產品雖然多元，中藥本業依舊經營得有聲有色，店裡保存王詔郁阿祖留下來的手抄藥方，字跡端正，是王家傳家寶。由於附近的圓山宮至今仍保有「藥籤」供民眾祈求，瑞安堂也有對應籤號的配方，讓民眾求籤後直接到廟裡採買，同樣是老中藥行一大特色。

王詔郁說，自己是藥師，深知西藥有一些使用上的限制，如結合中藥功能輔助，能抑制副作用或給予補充，才會決定把中西藥結合，拚家傳事業轉型，包括自己開設的「花陞堂中西藥局」，除提供西藥買賣、諮詢服務，也設有中藥區。

王詔郁開發出許多創新中藥產品，貼近時下消費者需求。（呂妍庭攝）

王詔郁進一步研發出許多中藥產品，為貼近民眾需求，在包裝和產品說明特別下苦工，鑑於許多年輕人對中藥的藥性、使用不清楚，王詔郁直接把使用說明印在包裝上，讓消費者一看就懂。

鹿草鄉長嚴珮瑜（右）小心翻看王家祖傳手抄藥方。（呂妍庭攝）

鹿草鄉長嚴珮瑜說，瑞安堂在地傳承百年，現第4代靠青年創業，傳承阿祖的事業，是一家具有歷史意義的中藥行。