億豐受惠積極擴大墨西哥廠，並提前將半成品窗簾送至美、墨生產基地，降低關稅衝擊；8月關稅磋商結果揭露後，再優化跨國調度，降低成本衝擊，第3季毛利率落在58.7%，守穩高檔水準。

在營業費用面，億豐第3季較第2季、去年同期均減少，但因營收減少與匯率基期不利影響，營業利益年減少11.2%，成新臺幣21.3億元。業外受惠美元轉強，2025年第3季認列新臺幣1.1億元的匯兌利益，對比去年同期1.8億元的匯兌損失，額外挹注獲利。

售價調漲、產品組合優化、成本控制得當，億豐今年前3季利潤年增年增7.5%，業外受美元匯率波動劇烈影響，EPS15.83元，年減6.7%。

展望第4季，美國窗簾產業景氣預估仍處疲軟的情形，億豐持續實施擴大市占策略。邀請多批重點客製化窗簾客戶，親訪墨西哥、大陸窗簾廠，透過「NORMAN Experiences」的實地體驗，深化合作；各地的客製窗簾銷售點積極行銷推廣，在固定尺寸窗簾方面，億豐也正協助客戶回補庫存。今年全年度億豐持續協助主要量販通路更新1,500台智能化窗簾裁切機，支援客戶穩固市占。

億豐於10月獲Home Depot罕見地同時頒發「Interconnected Partner of the Year」、「Partner of the Year」2項供應商大獎，肯定億豐的關鍵夥伴價值。

在生產面，北越新廠已於第3季動工，墨西哥擴產也正持續。至於成本端，11月起降10%關稅，將有助部分緩解至今面臨的成本壓力。