普發1萬昨晚至今天陸續入帳，17日開放ATM領現，24日起也可以到郵局臨櫃領取。不過有民眾近日接到假冒郵局的電話，對方誆騙1萬元現金被盜領，接著轉接假警察、假檢察官，要求提供資產，受害者交出金融卡、黃金後才驚覺被詐騙，共損失106萬元。

警政署165打詐儀表板公布最新詐騙案例，有民眾日前接到一通自稱來自「板橋郵局」的電話，對方語氣相當著急，說發現他的普發1萬元現金被其他人冒領，受害者聽到後就慌了，對方則表示會直接幫他轉接到警察局。

警政署表示，電話中是一位自稱是新北市警察局偵查隊的人，要求民眾加LINE方便聯絡，受害者完全沒起疑，跟著照做；加入LINE之後，陸續又出現自稱警員、檢察官的人，說他個資被盜用，涉及刑事案件，務必配合財產清查，並傳一堆看似官方文件的圖片，讓他信以為真。

對方表示要「暫時代管資產」才能證明清白，民眾依照指示，於11月7日下午2點在高雄鳳山某家樂福門口，將金融卡及黃金交給對方。該民眾數日後發現郵局帳戶被盜領46萬元，黃金也拿不回，損失106萬，嚇得趕緊報警；警方說這就是典型的「假冒公務員詐騙」，他才徹底清醒。

警政署提醒，聽見檢察官、警察電話或LINE稱涉及刑案，最好直接掛斷再查證；若檢察官或警察以LINE傳遞司法文書，一定是詐騙；此外金融卡、信用卡，不要隨意給陌生人；接到可疑電話不要理會，應直接向165查證。