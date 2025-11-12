投資人對大型科技公司在人工智慧（AI）領域的龐大支出日益擔憂，這股情緒已延燒至債券市場。近期，超大規模雲端運算企業的債務利差攀升至數月新高，顯示市場正重新評估AI熱潮背後的風險，而最新的導火線，源於巴克萊銀行下調甲骨文的債務評級。

AI熱潮下的大隱憂

綜合外媒報導，巴克萊銀行指出，甲骨文為AI資料中心投入的資本支出已遠超自由現金流能力，負債比高達500%，居主要科技公司之首，並警告其信用評級恐降至接近垃圾債門檻的BBB-級。

巴克萊的報告提到，甲骨文自2027財年起將出現嚴重融資缺口，甚至可能在2026年底耗盡現金，主因甲骨文為履行龐大AI合約，過度依賴外部融資，使公司財務風險顯著上升。分析師Andrew Keches因此將該公司債務評級下調至「減持比重」（Underweight），相當於「賣出」。

AI競賽成資金黑洞

數據顯示，過去七週，科技巨頭共發行超過1200億美元的債券，多用於資料中心建設。另根據美銀數據，包含Alphabet、Meta、微軟與甲骨文在內的「超大規模供應商」所發行債券，其收益率相較美國國債的利差攀升至0.78個百分點，創下川普關稅引發動盪以來新高。

而在這波信貸緊縮中，甲骨文成為最脆弱的一環，其負債比高達500%，遠高於亞馬遜的50%和微軟的30%。

相較之下，Meta和Google雖亦面臨現金壓力，但流動性仍充裕；亞馬遜與微軟則具備較強的現金流與融資彈性。巴克萊認為，整體產業為追趕AI競賽，正持續以債務支撐龐大資本支出，全年債券發行量預估將達1600億美元，未來「更長、更高水準」的債務發行恐成為新常態。