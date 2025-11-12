宜蘭縣的蘇澳溪分洪道工程因原物料上漲等因素，經費從54.13億增加到75.68億，縣府的修正計畫尚未獲政院核定，未料受到鳳凰颱風影響，蘇澳地區淹水嚴重，今天（12日）行政院長卓榮泰赴蘇澳視察災情，也當場宣布工程所增加的21億餘元，會納入4年1000億改善縣市管河川工程計畫中。

蘇澳溪分洪道工程緣起於民國99年梅姬颱風，破紀錄的182毫米時雨量導致蘇澳溪水位高漲，市區等處嚴重淹水，造成重大傷亡，也因蘇澳地形特殊，如遇到東北季風與颱風共伴效應，常發生淹水災情。

109年宜蘭縣政府提蘇澳溪分洪計畫，112年獲行政院核定全額補助54.13億元 ，但因原物料上漲等因素，經費增加至75.68億元，縣府因此提報修正計畫。

由於計畫尚待政院核定，昨天蘇澳大淹水之前，宜蘭縣代理縣長林茂盛曾希望加速計畫核定程序。今天林茂盛、綠委陳俊宇都呼籲政院盡快核定，藍委吳宗憲更批中央「治水不能再慢半拍」。

卓榮泰今天赴蘇澳視察，卓榮泰指出，蘇澳溪分洪道工程從54億餘元增至75億餘元，多出來的21億元該做何處理？他說，明年中央政府總預算中，核定了4年1000億改善縣市管河川工程計畫，在政委陳金德跟經濟部等單位討論下，同意將分洪道工程預算納入該計畫中。

卓榮泰直言，這次造成宜蘭這麼大的雨量，確實非常驚人，「如果這雨量下在台北，台北也承受不了」，蘇澳溪分洪道工程可以讓蘇澳地區向員山子分洪一樣，不遭受到洪水的危害，政院會盡速來核定計畫，核定後請相關施工單位全速來推進，讓工程如期如質完成。