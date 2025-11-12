機票上的資訊很重要，若英文名字有錯，最嚴重恐無法登機。近日一名網友發現，自己機票上的姓名欄位，後面竟出現2個英文字「Mr」，讓他著急詢問這是什麼意思，旅遊達人蓋瑞哥解釋這只是「先生」的稱謂，其他常見的還有Miss（小姐）、Dr.（博士、醫師）等，只要性別沒有搞錯就不會出問題，可以順利登機，不用過度擔心。

一名網友近日發現，在易遊網訂購華航機票，名字後面竟然出現2個英文字「Mr」，雖然客服表示不會有問題，但他還是很擔心到時無法登機，因此向蓋瑞哥請教。

蓋瑞哥今天在臉書粉絲團「蓋瑞哥 機票獵人」解釋，Mr其實就是先生的稱謂，機票上常見的還有Ms.（女士）、Mrs.（已婚女性）、Miss（未婚、年輕女性）、Sir（男性尊稱）、Madam（女性尊稱）、Dr.（醫師、博士）與Prof.（教授）。

蓋瑞哥指出，部分航空公司有將稱謂一併寫到姓名欄位的習慣，但這不會影響到登機流程，因為航空公司不會考證乘客是否真的是博士還是醫生，如過去曾有一名年近60歲的大姐，在機票上使用的稱謂是「Miss」，對方很有自信地喊「女人永遠28歲啊」，最後依然順利上飛機。

蓋瑞哥提醒，機票上最重要的資訊就是姓名與性別需要正確，名字的部分只要拼音沒錯即可，字母大小寫、中間是否空格等，都不會造成影響。

其他網友也分享「上次幫我女兒選到Mx，是不希望表明性別或跨性別人士用的，但也能正常上飛機」、「上次問地勤，除了姓名之外只有性別比較重要，因為男女體重通常有差，會影響配重」、「這次買機票我選小姐，結果出來是Ms，但性別一樣就想說沒差了」。