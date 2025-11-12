台北故宮博物院一年約有兩百萬人造訪，而其中相當多數的遊客，都是為了一睹鎮館之寶「翠玉白菜」風采。儘管官方並未公布確切數據，但館內長長的排隊人龍已充分顯示其受歡迎程度。

CNN報導，來自中國大陸的旅客表示：「照片上看起來沒那麼特別，但在真實燈光下，這顆白菜的色澤與質感都更吸引人。」翠玉白菜的形象如今早已遍布各式紀念品、玩偶與模型，成為台灣最具辨識度的文化符號之一。

這件雕刻作品原為清朝宮廷文物，與故宮博物院多數館藏一樣，曾收藏於北京紫禁城，後在中國內戰期間輾轉運抵台灣。儘管北京與天津的博物館亦擁有類似的玉白菜，但唯有這一件能享譽全球。

台灣大學藝術史教授許雅惠（Hsu Ya-hwei）指出：「這件作品能脫穎而出，除了玉質本身色彩變化迷人外，雕刻技巧也恰到好處。材質與工藝的完美結合，造就了它的獨特之處。」

許教授解釋，翠玉白菜的象徵意義也是魅力所在。據傳它是清朝光緒帝后妃的嫁妝之一，因此被視為「純潔、豐饒與多子」的象徵。儘管部分學者質疑昆蟲是否真代表子嗣、或此物是否確為嫁妝，但這一浪漫想像早已深植人心。

1912年清朝滅亡後，翠玉白菜被發現於紫禁城一個彩釉花盆中。後來在北平故宮博物院展出時，策展人將花盆移除以提升觀賞效果，1928年首次公開展出便引發轟動。

隨著戰火頻仍，這批珍貴文物在1930年代陸續被運往各地避難，甚至藏於寺廟與山洞中。國共內戰結束後，國民政府將約七十萬件文物運至台灣，成為今日台北故宮博物院的重要館藏。

翠玉白菜自此名聲大噪，1968年更登上中華郵政發行的郵票，印量達三百五十萬張。與「肉形石」及「毛公鼎」並列為故宮三大鎮館之寶，導覽員甚至戲稱三者組成「酸菜白肉鍋」。

不過，也有學者認為翠玉白菜的藝術價值被高估。由於缺乏文字記錄，至今仍不清楚誰雕製、誰委託、誰收藏。因此，文化部僅將其列為「重要古物」（Significant Antiquity），而非「國寶」（National Treasure）。

為確保安全，翠玉白菜被展示於強化玻璃櫃中，並以細繩固定，以防台灣地震造成損害。展出或出國借展時，文物會被放入專屬容器與防震木箱，警方與館員全程護送。