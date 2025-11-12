葡萄牙足球傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）近日接受美媒《CNN》專訪，透露2026世界盃將是自己最後一次踏上世足舞台。C羅指出，外界常聽他說「自己很快就要退休」，其實意思就是大概一到兩年內。而他已經為俱樂部和國家隊締造許多紀錄，接下來就是享受當下、活在當下。
作為全球知名的足球巨星，C羅上月在葡萄牙獲頒「環球榮譽獎」時，感性坦言自己不會再踢太多年，並稱如果可以選擇，「我只想為葡萄牙而戰，不想再為任何足球俱樂部效力」。
面對2026世界盃倒數，C羅在12日接受《CNN》專訪時提到，外界常聽他說「很快就會退休」，其實意思就是「大概一到兩年內」。C羅說明，自己已為足球付出一切（give everything for football），「我已經踢了25年，也完成了所有目標，為俱樂部和國家隊締造許多紀錄，我非常自豪。」
C羅強調：「所以讓我們享受當下、活在當下。」至於被問及2026世界盃會否是他的最後一屆，他也毫不猶豫地回答「肯定是」。屆時他已經41歲，那將會是他在國際大賽中的最後時刻、也是最後的盛大賽事。
此外，C羅也提到，希望自己的長子、現年15歲的「小C羅」（Cristiano Ronaldo Jr.），未來能在球場上成為比他更出色的球員，「人都是這樣，不希望別人比自己更強，但就我而言，如果我的孩子能比我更好，我絕不會嫉妒他。」
目前葡萄牙在世界盃歐洲區資格賽中表現極佳，只要在接下來對戰愛爾蘭及亞美尼亞的比賽中再拿兩分，就能確定晉級由北美三國（美國、加拿大、墨西哥）聯合主辦的2026世界盃。而C羅已創下歷史，成為首位參加五屆世界盃且每屆都有進球的球員。外界普遍認為，屆時41歲的C羅，將在該屆賽事中，為自己輝煌的足球生涯畫下句點。
#足球 #2026世界盃 #世界盃 #葡萄牙 #CristianoRonaldo
