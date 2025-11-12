受到鳳凰颱風影響，台中市今日宣布放颱風假。不過截至中午前，市區幾乎未見明顯降雨，僅有間歇陣風。LaLaport台中店、大魯閣新時代購物中心等主要商場仍正常開門營業，周邊車流不減，吸引不少民眾前往用餐或逛街。

中央氣象署發布強風特報，預估12日上午至13日晚間，台中地區將出現平均6級以上風勢或8級以上陣風，警戒等級為黃色燈號。氣象署指出，輕颱鳳凰近3小時強度略為減弱，暴風圈同步縮小，警戒縣市由10縣市降為8縣市，雲林與澎湖已解除警戒。氣象預測，颱風今晚可能於登陸後逐漸減弱，轉為熱帶性低氣壓。

台中颱風假風雨不大民眾照逛街，停車場已滿位車潮絡繹不絕等待進場。（林弘笙攝）

台中12日颱風假風雨不大，商場內美食街許多家長帶著小孩一起用餐。（林弘笙攝）

台中目前市區僅偶有零星小雨，街上撐傘、穿雨衣的民眾並不多。不過陣風不時加劇，部分道路堆滿落葉。在高樓密集區，也有民眾被強風吹得重心不穩，只得緊抓路燈柱以防摔倒。上午11點包括LaLaport台中店、大魯閣新時代購物中心、中友百貨、廣三SOGO等皆正常營業。

「平日停車場不會停滿的！」百貨工作人員表示，剛營業不到1小時，500位汽車停車位已停滿，停車塲出口車輛依然絡繹不絕等待進場。百貨內連鎖拉麵店外已經排滿用餐人潮，電子看板顯示現場候位時間需要1小時。

「已經排了30分鐘」，滑輪場排隊的陳姓同學表示，平時就喜歡跟朋友一起來溜滑輪，每周至少來2次，但只有假日或連假來時，才需要排隊20分鐘左右入場，因為放颱風假人超多，到現在都還沒辦法入場。