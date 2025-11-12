周二美股四大指數走勢分歧，輝達失色，費半重挫2.48%，晶片股漲勢未能延續。然台股周三開漲68.52點報27853.47點，台積電相對有撐，AI概念股漲跌互見，早盤盤面玻陶、塑膠、水泥、整車、貨櫃、記憶體、PCB等類股帶動。

盤中由台積電擴大漲幅而拉抬指數，指數盤中最高達28071.76、上漲286.81點，站回5日線、月線，但尾盤台積電急拉，大盤28K未能站穩，10日線同樣得而復失，台股量縮收紅。

散戶注意！專家分析後市

周三終場，加權指數上漲162.14點或0.58%，報27947.09點，成交量略降至5605.09億元；櫃檯指數上漲2.12點或0.83%，報258.82點，成交量同樣略降至1328.1億元。

康和證券投資總監廖繼弘說明，AI投資金額持續擴大，加上後續發展主權AI，然市場持續觀察AI估值、AI泡沫化議題，擔憂AI資本支出金額過大，獲利回收投資引發疑慮，加上美系銀行大咖直呼股市將回檔，費半回測月線，台股季線乖離過大、周指標仍很熱，且指數近日跌破10日線搖擺，但指數漲幅過大，面臨震盪難免。

黃仁勳、蘇姿丰等也喊話AI需求熱絡，業績可望持續高成長，周三市場擔憂軟銀出清輝達股票，預估市場尚待時間留意AI實際資金回收狀況，後續財報將考驗實際股價走勢。

廖總監指出，中期漲多回調，但並沒有改變偏多結構，現階段財報企業仍佳，展望同樣看好，而台股持續震盪，但輪漲牽動資金流通，健康震盪。後續關注關稅、美國高等法院關稅的審理、年底美國聯準會仍可能降息。

美股走勢牽動台股發展

至於美股科技股與台股連動，目前道瓊、標普較強，但費半震盪走弱，而市場傳出今年底標普上看7000、明年更衝7500，AI題材不滅，台積電2奈米題材可期，更可望帶動大盤指數年底上看30000大關。

廖總監認為，美股企業營收、獲利帶動，帶動估值可期，雖然目前台股季線乖離過大、周指標熱，但熱度已雙雙略微降溫，並重申中期漲多調整，但長線仍偏多，「良性回檔、中長期穩健續航」，個股輪流上漲，後續題材個股轉強可期，呈現穩健態勢。預估年底前仍可望挑戰新高，明年上看三萬點。

操作上，廖總監提到，台積電、鴻海、台達電等表現不俗，記憶體、散熱、PCB維持輪漲不俗走勢，傳產相對偏弱，故挑股宜強者恆強，台積電2奈米概念、測試、散熱、記憶體、PCB等皆可留意。

個股貢獻度，權值王台積電(2330)收在1475元、上漲10.00元或0.68%，貢獻指數81.63點最強；鴻海(2317)貢獻20點次之，台塑(1301)四寶的南亞(1303)、台塑化(6505)也分別拉抬指數12.26點、8.78點，金像電(2368)漲停同樣貢獻大盤5點以上。然拉低指數，緯穎(6669)拉低指數8.98點最劇，隨後依序為緯創(3231)、川湖(2059)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、台達電(2308)、臻鼎-KY(4958)、華碩(2357)、貿聯-KY(3665)、世芯-KY(3661)等，均清一色AI題材股。