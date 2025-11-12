中方指控美國策劃駭客行動竊取約130億美元（近4,037億台幣）比特幣

中方網路安全機構指控美國政府策劃竊取約130億美元（近4,037億台幣）比特幣，而這是北京再度將重大網攻歸咎於美國的最新行動。

《彭博》新聞11日報導，2020年12月從路邊比特幣（LuBian Bitcoin）礦池竊取127,272枚比特幣代幣，為史上最大加密貨幣竊案之一。中國國家計算機病毒應急處理中心說，這項駭客行動很可能是美國主導的「國家級駭客行動」，有鑑於被竊比特幣轉移過程低調而緩慢，符合政府級行動，而非一般犯罪行為。

路邊比特幣曾身為全球最大比特幣礦業之一，而中方在上週發布的報告裡，將的路邊比特幣被竊案，與美國政府沒收的代幣掛鉤。美方說，這些代幣與柬埔寨太子集團董事長陳志有關。而美國10月指控陳志，說他涉及電信詐欺與洗錢，但卻拒絕透露，比特幣是何時及如何被沒收。

報告中寫道：「美國政府可能早在2020年時，就利用駭客技術，竊取了陳志持有的127,000枚比特幣。而這是一場由國家級駭客組織策劃的典型『黑吃黑』行動。」

在美國司法部提起相關民事沒收訴訟，沒收127,271枚比特幣後，陳志案的聯邦檢察官卻拒絕評論，他們是如何取得比特幣控制權，而這是美國史上最大沒收行動。

北京最近升高對美國駭客行動的指控，今年稍早，中方說，美國利用微軟Exchange伺服器漏洞攻擊陸企。而中國政府上個月則說，掌握美國網攻中國科學院國家授時中心的「鐵證」。不過，中國的指控往往較廣泛，缺乏美國指控外國對手進行駭客攻擊時，有時會提出的鑑識細節。