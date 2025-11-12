不少男性因辦公需久坐，可能出現睪丸疼痛的情況。醫師表示，這種情況多半是姿勢不良或壓迫造成的暫時性不適，但若症狀持續數天，且有陰囊發紅、腫脹或摸到硬塊，可能是副睪炎或精索靜脈曲張在作怪，嚴重者可能導致不孕症。

泌尿科醫師施冠偉在臉書發文表示，男性久坐導致的睪丸疼痛，就像許多人趴在桌子上午睡過久，導致手肘痠麻，多半是因姿勢不良或肢體壓迫造成的暫時性不適，只要多休息、站起來活動身體，通常就會緩解。

不過，民眾若睪丸疼痛數天，甚至出現陰囊腫脹、發紅或摸到硬塊，就可能是副睪炎或精索靜脈曲張。施冠偉說，精索靜脈曲張是陰囊內靜脈血液無法順利回流淤積，造成血管膨大、扭曲，如同「蛋蛋的痔瘡」，因此若有持續數天的症狀時，應盡快就醫檢查。

衛福部立桃園醫院、彰化醫院官網衛教資訊提到，精索靜脈曲張和副睪炎是造成男性不孕症的原因之一，其中精索靜脈曲張是先天或重力等因素所致，常見於左側，會造成陰囊內的溫度升高，影響睪丸發育，導致精蟲的數量及活動力明顯下降，有許多患者是在兵役體檢時才被篩檢出來，多以手術方式改善病情。

至於副睪炎則為先天或前列腺肥大、不潔性交等因素所致，嚴重可能會發燒、怕冷，痛楚甚至蔓延至下腹及腰部，多以抗生素治療，例如紅黴素、四環素、Quinolone、頭孢霉素，或其他青霉素類的抗生素緩解病情。