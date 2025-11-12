賴清德總統日前接受媒體訪問時指出，將開放家中只有1名孩子即可聘僱家庭幫傭，近日更傳出勞動部提供配套為把家庭幫傭就業安定費從5000元提高至8000元藉此以價制量，立委林淑芬批評，全世界都用公共托育解決子女照顧問題，憂心開放家庭幫傭會衝擊保母等工作，恐怕上看30萬至40萬人，更批評如果提高就安費恐怕就是為了服務有錢人。

立法院12日邀請勞動部業務報告。林淑芬質疑，放寬家庭幫傭並用就業安定費提高做為配套，恐怕只能嘉惠少數富貴人家，更會使政府長期推動的公共化托育政策倒退回由家庭自行照顧，且移工政策重點是補充性原則，但開放家庭幫傭卻會替代清潔、保母，甚至還會減少幼兒園工作機會，光是相關行業就有30萬至40萬女性，保母至少就有3萬人。

林淑芬指出，若以就安費8000元試算，則可能成本就要5萬元以上，恐怕就只有金字塔頂端的有錢人可以負擔的起，「難道國家政策只服務有錢人嗎？」且此政策會瓦解公共托育，衝擊婦女就業及產業，目前照顧幼兒已朝專業化，「不是吃喝拉撒睡就好」，家庭幫傭難道要有保母證照嗎？甚至還會與需要家庭看護工的家庭互相搶工。

立委蘇清泉則贊成開放，但他說如果就安費提高到8000元以上，恐怕只有高階白領婦女較易受惠，藍領家庭依舊難以申請；立委王正旭則說，如果持續擴大引進移工是我國目前的政策方向，如何更完善相關配套政策，包括如何處理失聯移工持續的增加，造成包括在醫療甚至其他社會層面的狀況，會是政府及勞動部需要更努力的地方。

立法院12日邀請勞動部業務報告。（林良齊攝）

面對立委各種質疑，勞動部長洪申翰則僅不斷重覆會綜合性評估，並考慮各層面。