粿粿遭范姜彥豐控訴婚內出軌，對象是共同好友王子，如今連帶同行去美國的簡廷芮，也被爆料出軌，簡廷芮和老公先後發聲自清，證實感情依舊，婚姻狀況不受影響，雖然范姜彥豐未再做任何回應，卻被發現更換Instagram便利貼內容，似乎在暗酸粿粿和簡廷芮。

簡廷芮遭週刊爆料與好友曖昧，老公賴冠儒為了顧全家庭和事業選擇隱忍，賴冠儒隨即發聲明強調夫妻倆感情依舊，「彼此間沒有任何介入、欺騙，更沒有應該誰要原諒誰的說法」，還公開讚美簡廷芮是負責任的媽媽及妻子，似乎要外界切勿對他的婚姻有過多揣測，簡廷芮除了感謝老公的支持，也希望謠言能止於智者，讓一切回歸平靜。

眼見簡廷芮、賴冠儒相繼發聲否認不實傳聞，范姜彥豐並未做出任何回應，不過卻被網友發現在Instagram頭像旁的便利貼上，寫著「說謊姐妹組」5個字，雖然沒有特別點名對象，由於時機點過於敏感，讓人推測所指的人就是粿粿和簡廷芮。

根據週刊爆料，范姜彥豐跟粿粿、王子私下多次進行協商，先是開出1千6百萬的金額，不過王子提到錢的部分就面有難色，沒想到粿粿居然表示能幫才還完父親債務的王子付錢，此舉讓范姜彥豐徹底氣炸，才會將這段家醜公諸於世。