日本勵志紀錄片《攀岳人生》近來在美、日均引發不小震撼，該片敘述日本盲人攀岩家小林幸一郎，攀越美國猶他州海拔1863公尺「漁夫塔」的故事，尤其曾登上〈時代〉雜誌封面，世界八大洲最高峰盲攀紀錄保持人艾瑞克維亨邁爾，更「英雄惜英雄」在片中現身為小林打氣，引發攀岩界轟動。

小林幸一郎16歲愛上自由攀登運動，28歲卻被診斷出患有「色素性視網膜炎」，最後全盲，儘管人生遭遇種種困境，但小林幸一郎從不放棄攀岩運動，除創身障攀岩世界錦標賽四連霸冠軍紀錄，並以「看不見的牆也能克服」為理念，鼓勵世人透過攀岩活動挑戰自我，也因演出《攀岳人生》名聲更上層樓，被日本搖滾女王濱田麻里盛讚是「地球上最帥的男人」。

世界八大洲最高峰盲攀紀錄保持人艾瑞克維亨邁爾（左）英雄惜英雄鼓勵小林幸一郎。（海鵬提供）

片中不僅重現小林幸一郎過去獲獎的高光時刻，更敘述他如何與他的攀岩搭檔鈴木直也，展開這場驚天動地的冒險，不僅榮獲第33屆日本電影評論家獎最佳紀錄片，更勇奪多倫多日本電影節觀眾票選獎，電影也將於28日在台上映。