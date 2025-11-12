大愛劇《接住流星的人》將於13日播出完結篇，劇中陸小芬跟謝展榮相隔多年後重逢，與李國強告別的戲，陸小芬幾乎零台詞，用眼神說話，展現影后的實力與不著痕跡的自然演技，讓後輩們驚豔到全身雞皮疙瘩，也讓網友紛紛留言「我看到了陸小芬的爆發力」。

陸小芬劇中在課輔班，從面對弱勢家庭中的問題小孩，開始處理需要特殊教育的孩子。劇中描述的原本是沉重社會議題，穿插輕鬆幽默橋段，為觀眾帶來情緒緩衝，喜感十足的錦雯就是不二人選。錦雯跟陸小芬對戲後，還特別錄了一段影片上傳社群，錦雯用迷妹的口吻跟陸小芬說「我覺得妳是巨星，可是妳沒有巨星的架子」，陸小芬秒回「鋸子的鋸是嗎」。

陸小芬在大愛劇《接住流星的人》親自登門拜託錦雯當課輔志工。（大愛台提供）

大愛劇《接住流星的人》陸小芬與林書函。（大愛台提供）

錦雯也把握機會向影后請益大哉問的「人生的意義」，陸小芬自在地說「已經走過驚濤駭浪，颳風下雨、颱風晴天，都是自己走，生命到最後就是要自己去克服，自己去成就，自己去創造，自己去得到，自己去承接失落、失敗、創傷，其實那也都是好事」，陸小芬強調「到最後，活著，很健康，就贏了」。

錦雯劇中飾演經營補習班的人，結束營業後，陸小芬為了延攬錦雯，不惜「三顧茅盧」，想盡辦法讓錦雯從「心有餘但力不足」到「真心回歸志工行列」，演出過程既溫馨又逗趣。陸小芬地方媽媽熱情直率的性格，錦雯幽默逗趣的表情，兩個人根本就是本色演出，在登門拜訪的拉鋸戰中妙趣橫生。陸小芬窮追不捨的在市場、銀行、河堤「堵」錦雯，錦雯也用她可愛中帶著倔強的演技，讓陸小芬吃閉門羹、碰軟釘子。導演章可中形容：「錦雯的演出一定會讓觀眾對她印象深刻，她讓這條支線不僅提供了節奏調劑，也賦予角色鮮明個性。」

林書函（中）劇中罹患腦性麻痺。（大愛台提供）

林書函在大愛劇《接住流星的人》飾演課輔班殊教志工老師。（大愛台提供）

入圍第55屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影新進演員獎」的林書函，劇中飾演腦性麻痺的特教老師，腳走路不方便，林書函戲劇本科出身，演出自然不造作。他2013年大學時期就開始在劇場演出，入圍金鐘獎後，沒有讓他患得患失，除了演員身分，他還是專業的泰式按摩師，林書函說，就算還是沒有太多人認得他，他還是可以繼續表演。