DIGITIMES說明，2027年將是未來5年NB出貨成長幅度最高的一年，年增達6%，主要原因是預期2027年推出Windows 12，在小型語言模型的開發及處理器AI運算力的提升下，有望推進NB終端AI應用發展。

DIGITIMES進一步表示，中國以外NB生產基地的生產效率與成本競爭力持續提升，有助縮小與中國的差距，對NB出貨成長皆帶來正面影響；不過，因2027年基期墊高，2028年NB出貨成長幅度將相對趨緩。預測2029年至2030年，全球NB出貨量將回歸3%至4%的穩定成長，成長動能以新興市場需求為主。

在AI NB方面，DIGITIMES預估2025年AI NB出貨將超過7,000萬台，佔整體出貨比重略低於四成；2026年隨多款AI NB平台齊發，AI NB佔整體NB出貨佔比有望超過五成。DIGITIMES並預估2027起，不包括NPU的舊世代處理器將會逐漸停止生產，NPU將成為平價主流機款標配運算單元，AI NB佔比將逼近八成。

DIGITIMES認為，台系品牌的華碩(2357)及宏碁(2353)，有望成為2026年前十大NB品牌出貨表現較突出的業者。華碩是受惠於電競機款需求持續強勁，以及成功切入日本教育標案市場，出貨量將再成長；宏碁則是主攻平價機款，在明年全球經濟狀況放緩情況下，價格相對其他品牌更具優勢。