台中市電動汽車數量超過1.5萬輛，全市320場公有停車場共計901支充電槍，平均使用率卻不及1成，充電格束之高閣，白白浪費停車空間，但許多車主卻面臨沒有車格可停窘境。台中市停管處指出，目前研擬共用停車格，將擇定3處公有停車場試辦，最快明年上路。

台中市電動汽車數量快速成長，目前超過1.5萬輛，全市320場公有停車場共計901支充電槍，法定2％設置目標已達成。由於台中市登記小客車總數超過104萬輛，但全市汽車總格位數僅4萬513格，常面臨一位難求窘境。

台中市公有停車場充電槍平均使用率不及1成，市府正研擬共用停車格，將擇定3處公有停車場試辦。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

市議員李天生指出，自己到公有停車場停車時，常常繞了一大圈都沒車位，卻發現不少充電格都沒人停，經調查，各停車場充電槍使用率不到1成，外界更質疑廣設充電槍是否值得繼續推動？

李天生進一步說，工學六街停車場、慈濟公園停車場使用率為零，東陽大車河葫蘆墩6站使用率僅0.003％，長期空著養蚊子，一般民眾也不敢去停，白白浪費停車空間，要求市府評估改善，設法提高使用率。

台中市交通局長葉昭甫說明，住家充電收費比公有停車場便宜，多數車主選擇「家充」，高達74％民眾在公有停車場停車時間不到3小時，很多是停車「順便充」，致充電槍使用率不高，將研擬試辦「共用停車格」，提供油車及電動車共同使用。

台中市停管處長盧佳佳指出，目前研擬採時段方式共用停車格，因每個停車場使用特性不同，將擇定3個較大以及充電槍使用率較低的公有停車場試辦，屆時會設置共用告示牌，預計最快明年上路。

不過盧佳佳坦言，油車及電動車共用停車格政策，有些具體規範仍在研擬中，比如是否要有緩衝時間或者開放時段等，台中目前雖然有實施汽車、機車共用停車格，但因是以日夜做區分，較沒有爭議，相關細節都要審慎評估後才能上路。