聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為能輾壓現任市長蔣萬安，遭藍營酸爆。前立委郭正亮除批評，沈伯洋去參選台北市長恐成為炮灰，曹興誠實在很壞，也認為，若沈真的參選市長，藍綠比數可能會與2002年台北市長選舉時接近（馬英九：得票數873102、得票率64.11%；李應元：得票數488811、得票率35.89%）。

曹興誠表示，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈的後盾，反擊中共的威脅，他並認為沈伯洋各方面都能輾壓蔣萬安。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，沈伯洋去參選台北市長恐成為炮灰，所以曹興誠實在很壞，因為如果有誠意要提拔人才，應該讓沈去擔任一定可以上任的職位，怎麼會是叫沈去台北市當砲灰？「那很累欸」。

郭正亮接著說，2002年台北市長選舉時，民進黨就曾發生臨時徵召時任行政院秘書長李應元，挑戰時任市長的前總統馬英九的錯誤，當時自己全程幫李輔選、過程非常累人，若沈伯洋真的參選市長，與蔣萬安的比數可能會與當年接近（馬：得票數873102、得票率64.11%；李：得票數488811、得票率35.89%）。另外，節目同台來賓、民眾黨立委張啓楷也表態贊成沈伯洋參選，這樣一來，沈恐成為壓死民進黨小雞的母雞。