大陸以分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案調查，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴與言論自由，韓國瑜以1張桌子有4隻腳比喻台灣安全，批賴與民進黨打斷了其中3隻腳，今天（12日）行政院長卓榮泰以這桌上還有2盤菜回應韓，批韓不應該沉默容忍，應該給國人一個明確的說法。
卓榮泰表示，韓國瑜所說的桌子上面還有2盤菜，一盤菜就是國民黨主席去參加祭拜共諜吳石，而這個共諜當初是要消滅國民黨、消滅中華民國；身為具有國民黨籍的國會議長，迄今仍沉默不語。
卓榮泰說，桌上還有另一盤菜，就是中國針對中華民國的國會議員沈伯洋發動全球追捕，這不僅違反到自由民主的人權，更是對大家人身安全的威脅，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員。
他批評，韓國瑜身為國會議長，對此事件迄今也是沉默不語，「難道這2盤菜，韓院長都要沉默地容忍、沉默地吞下去嗎？」韓國瑜應該給國人一個明確的說法。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。