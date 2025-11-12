國民黨「總理誕辰160週年紀念日活動」12日舉行，主席鄭麗文及一級主管及黨代表出席，邀請青年藝人熱力演出，為百年政黨帶來年輕氛圍。（王英豪攝）

國民黨12日在中央黨部紀念國民黨總理孫中山先生160週年誕辰，國民黨今(12)日於中央黨部舉辦獻花致敬及紀念活動。街舞團體「逐夢者」現場邊跳街舞邊念唱禮運大同篇。國民黨主席鄭麗文在台下看到頻鼓掌尖叫，鄭麗文表示，國父的思想絕對不是大家所想像中的「太老了」、「過時了」、「教條的」。

鄭麗文偕副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭以及中常委、黨務主管等，向總理銅像獻花致敬。她致詞時指出，孫中山創建興中會時才28歲，與剛剛表演者的年紀差不多；辛亥革命成功時，總理才45歲。她表示，今天台灣的年輕人，在160年後，呼應了百年前，轟動全世界、驚動亞洲，在人類歷史上面創下光輝的一頁，成立了全亞洲的第一個民主共和國。革命的過程中，沒有退卻；革命的過程當中，拋頭顱、灑熱血的，都是一群年輕人。

鄭麗文表示，年輕朋友將「天下為公」的大同思想，用最年輕的語言在國際的舞臺上，接受全世界的掌聲、肯定，這是中國國民黨所要學習的。「當我們說要給年輕人舞台，要成為年輕人的孵化劑、催化劑的同時，不要忘記他們年紀輕輕，在得到掌聲之前，多少不為人知的艱苦辛酸。走到了今天，在舞臺上發光、發熱，成為台灣之光。我們要向這群年輕人學習，我們要向這群年輕人致敬。」

鄭麗文強調，年輕朋友將總理所堅持，也是中國國民黨最高的境界與理想《禮運大同篇》融入年輕世代最熟悉與喜愛的語言，透過舞蹈、音樂，這些年輕朋友們是穿透國際、不分時代、撼動人心的真正元素。讓大家看到國父的思想絕對不是大家所想像中的「太老了」、「過時了」、「教條的」。年輕朋友用歌聲與的舞蹈證明，它仍可以感動全世界的年輕人。

鄭麗文表示，國民黨也是一樣，「不忘初衷，追求理想，絕不退卻；不憂讒畏譏，不瞻前顧後。對的，堅持到底，才能夠真正的感動我們的年輕人，也才能夠真正贏得年輕人的心。」

鄭麗文感謝孫中山後人孫雅麗特別趕到現場，共同參與盛會。希望天下為公的理想，絕對不是天邊遙不可及的彩虹，而是一步一步的堅持下，逐漸的實踐。