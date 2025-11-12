獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）狼狽下台之後，總管職務暫由麥克芬利（Michael Finley）、瑞卡迪（Matt Riccardi）代理，芬利球員時代也是獨行俠的名將。由於哈里森的離去，他的奪冠規劃也不再被重視，導致「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）很可能成為交易籌碼。

美媒《運動畫刊》預測戴維斯的交易已成定局，基於亡羊補牢，東契奇（Luka Dončić）交易案既然被視為哈里森的一大失誤，球隊就有必要進行重整，狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）需要時間成長，而且比較適合前鋒位置，戴維斯目前看來是能夠換取最多資源的人選。此外交易戴維斯可以清除哈里森留下的痕跡，免得球迷看見他就想起哈里森和東契奇。

哈里森下台之前，狀元弗拉格的媽媽Kelly轉發過某位球迷的貼文，那位球迷呼籲球團盡快開除哈里森，因為獨行俠球員罰球的時候，總有觀眾在旁高喊「開除哈里森」讓球員分心。

勇士球星追夢格林（Draymond Green）逆風幫哈里森說話，他認為哈里森打造的隊伍還沒有正式啟程，「他的冠軍隊根本還未上場，大家的反應很瘋狂，好像把厄文（Kyrie Irving）視為可以輕易取代的人，你們有看到哈利伯頓（Tyrese Haliburton）缺陣的溜馬像什麼樣子？厄文和戴維斯最近兩三年都算很健康的，我想你們只是想把一切推到哈里森頭上來製造話題而已。」