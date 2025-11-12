根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙編的數據，上周（截至11月7日），外國投資人在台灣、韓國、印度、泰國、印尼、越南和菲律賓股市狂賣101.8億美元，扭轉了10月份的總計買超22.8億美元。

繼10月淨流入42.1億美元後，上周韓國股市淨流出約50.5億美元。在台股方面，11月首周淨流出38.6億美元，超出10月份的淨流出32.1億美元。

印度股市上周外資淨流出14.2億美元，扭轉10月份的淨流入16.6億美元。上周，越南的外資淨流出金額達到9500萬美元，泰國股市淨流出4000萬美元。印尼股市的外資淨流入金額為2.07億美元，菲律賓股市淨流入金額為7700萬美元。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）亞太區股票及衍生性商品策略部門主管Jason Lui表示，韓國和台灣股市的外資流出，主要受到AI相關股走弱影響，這與日本和美國等其他國際市場面臨的逆風一致。

MSCI除日本外亞洲科技股指數在截至10月底的六個月，累計上漲62.5%，但在11月首周轉跌4.23%。MSCI全球科技股指數在11月首周亦下跌4.38%。

瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）投資長Mark Haefele表示，對科技股估值過高的擔憂再度升高使市場陷入震盪，但穩健的基本面顯示目前的估值在合理水準。我們預測今年全球科技業獲利成長15%，而2026年將穩健成長12.5%。

根據LSEG的數據，截至10月底，MSCI除日本外亞太指數12個月預期本益比（forward PE ratio）為15.81倍，創下2021年6月以來新高。