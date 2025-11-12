位在苓雅區文化中心旁的「五福商場」於今年10月熱鬧開幕，該商場有許多知名連鎖餐飲業者進駐，成為南高雄新地標，不過，當地里長及議員反映，商場外圍的人行步道有多處破裂、不平整，有孩童因此而跌倒，盼相關單位改善。對此，高市府道工處回應，將盡速前往修繕。

有多位民眾反應，五福商場外的人行道疑似因為年久失修，造成多處破損，也存在凹凸不平的情況。記者實地走訪現場，該人行道確實有多處坑洞，地面不平整，且剛好有在餐廳外候位的幼童行進間跌倒，幸虧沒有大礙。

高市議員許采蓁表示，五福商場重新活化，許多市民都對其未來充滿期待，盼能帶動周邊商圈再度繁榮，成為南高雄的新地標。不過，商場前方的人行道卻破舊不堪，處處都是坑洞，這不僅觀感不佳，更存在民眾絆倒、扭傷的風險，尤其現場還設有公車站牌，對行人與長輩都相當不友善。

尚義里里長曾蔡玉燕表示，五福商場外人行道凹凸不平，雨天也會造成積水，恐有安全上的疑慮，南高雄好不容易有新門面，不該讓周邊環境成為絆腳石，盼望市府相關單位能將人行道重新鋪設，改善安全與整體景觀，讓五福商場重生的第一印象更加完善。

對此，高市府道工處表示，有關民眾陳情五福商場外人行道破損部分，已先行錄案，將盡速派員前往修繕，以維護行人安全。