2026地方選舉持續升溫，民眾黨12日中午由黨主席黃國昌召開中央委員會，通過2026年第二波議員提名名單，分別為現任的台中市大里霧峰選區江和樹、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村、永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰；另也於現任台中市議員、即將於明年2月遞補立委的陳清龍其后里豐原選區，提名陳妻連小華角逐議員選舉。

民眾黨12日舉行中央委員會，黃國昌裁示，全台各個黨部積極協助鳳凰颱風救災，尤其宜蘭縣受豪大雨影響嚴重，羅東、蘇澳等地多處發生淹水、停電、土石流災情，特別責成宜蘭縣黨部主委陳琬惠統合人力、物力至現場協助民眾恢復家園、提供必要物資。

民眾黨中央委員會12日通過第二波2026地方選舉市議員提名名單，台中豐原后里區現任、台中市黨部主委陳清龍的妻子連小華也在名單內。（陳清龍提供）

民眾黨轉述，黃國昌同時責成社發部聯繫民眾黨於全台培養的防災士們，協調時間前往宜蘭救災，強調「我們推動社區防災建設的腳步不會停下」，月底將舉辦大型論壇，借重美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）成熟且成功的運作規範，探討災害發生時，跨部門救災整合的實務與挑戰，強化社會防災能量。

此外，民眾黨提及，中央委員會中核定，選決會通過2026年直轄市、縣市第二波議員提名名單，被提名人包括台中市大里霧峰選區江和樹、台中市后里豐原選區連小華、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰。

黃國昌指出，提名的每位夥伴都是最強戰力，不僅長期深耕地方事務，更具備專業背景、豐富實務經驗且懷抱服務熱情，期盼獲得鄉親好朋友們支持，得以行動實現承諾，共同推動家鄉建設、地方發展。

黃國昌稱，後續的選舉提名程序，選決會依照既定步驟與公開公平的機制進行，所推舉的優秀人才將在全國各地深耕服務，爭取最大的民意支持；每位被提名人都必須努力讓自己成為最好的人選，且以「讓台灣更好」為使命，因此落實地方聯合治理、打破政黨界限，讓理念相同的專業人才攜手合作，共同解決國政、民生問題更顯重要。