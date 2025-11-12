墾丁南灣在颱風天出現一隻梅花鹿躺在沙灘上，疑似被流浪犬追趕咬傷，逃到海裡。（羅琦文攝）

墾丁南灣在颱風天出現一隻梅花鹿躺在沙灘上，疑似被流浪犬追趕咬傷，逃到海裡，引起好奇民眾關切。（羅琦文攝）

墾丁南灣在颱風天出現一隻梅花鹿躺在沙灘上，疑似被流浪犬追趕咬傷，逃到海裡，海巡人員在一旁守護。（羅琦文攝）

鳳凰颱風朝屏東逼近，海邊掀起巨浪，今（12）日下午2時許，墾丁南灣有一隻梅花鹿疑似遭流浪犬追咬，逃到海裡，但因受傷躺在沙灘上，墾管處與海巡人員欲前往營救，梅花鹿卻又嚇得直往海裡躲。墾管處保育研究科表示，目前只好等候梅花鹿看能不能往岸上走，並已通知社頂梅花鹿復育區工作人員前來協助。

民眾目擊，這隻梅花鹿被狗追了逃到海裡，後來流浪犬被民眾驅趕，有4位民眾欲前往營救，但梅花鹿又嚇得直往海裡逃，但疑似因為受傷，又回到岸邊，數度想站起來，卻又腳軟躺回沙灘上，已經這樣耗了一個小時。

墾管處保育研究科技佐闕脩育表示，通常梅花鹿會到沙灘甚至海裡都是因為受到野狗追逐，受到驚嚇才會往海裡逃，不然正常情況下梅花鹿不會到海裡活動，稍早觀察的結果，鹿有受傷的狀況，應該是被狗咬傷，目前受到驚嚇，在沙灘上不上來。

墾丁南灣在颱風天出現一隻梅花鹿躺在沙灘上，疑似被流浪犬追趕咬傷，逃到海裡。（羅琦文攝）

闕脩育指出，目前海象惡劣，工作人員無法到海灘上營救，可能需等梅花鹿自行靠近岸上，社頂梅花鹿復育區的工作人員才有辦法前往救援，如果現在工作人員往前靠近，梅花鹿可能又會受到驚嚇往海裡逃，對墾管處員工也會造成生命危險，所以目前只能在岸邊守候。

闕脩育表示，墾丁這邊流浪犬追逐野生動物造成危害的情況時所有聞，因此特別呼籲，不要丟棄犬隻，也不要任意餵食流浪犬，保育野生動物不要受到流浪犬的傷害。

9月樺加沙颱風來襲時，墾丁南灣也被民眾發現一隻梅花鹿在巨浪中游泳，同樣也是疑似被流浪犬追逐所致。