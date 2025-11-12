「2025南山人壽臺北城市創意路跑NS RUN」於11月9日盛大開跑，逾萬名的參加者齊聚總統府前，其中3公里組的賽事紀念T恤，選用最近從手機到時尚配件都愛的橘色，鳴槍起跑時，身穿橘衫的跑者邁開步伐向前跑，瞬間讓凱達格蘭大道「橘」爆，還有創意變裝組在賽道出沒，讓清晨的臺北街頭充滿活力及趣味。南山人壽董事長尹崇堯表示，南山人壽作為永續健康領航者，連續兩年冠名贊助臺北城市創意路跑，代表著南山人壽推動「永續健康」的使命，鼓勵國人一同把健康存進人生的帳戶，讓未來 有備而來。

不少臺灣人熱衷跑步，一年的路跑賽事超過上百場，教育部體育署（已於今年與行政院體育委員會合併升格為體育部）公布的運動現況調查則顯示，有規律運動的人，可獲得較高的自覺健康感與生活快樂度，而「慢跑」則是在臺灣民眾最常從事的運動項目中排名第二。南山人壽作為永續健康領航者，鼓勵民眾從日常生活運動為自己存下健康資本，也連續兩年冠名贊助路跑活動，邀請民眾一同透過「跑步」，促進健康、增進與親友間的情感、創造美好回憶。

2025南山人壽臺北城市創意路跑今於總統府前廣場鳴槍開跑。圖左起：南山人壽總經理。(圖/南山人壽提供)

「2025南山人壽臺北城市創意路跑NS RUN」分為「挑戰組12.5km」及「休閒組3km」，據統計，今年賽事有超過萬人到場共襄盛舉，其中也包含南山人壽的內勤同仁以及外勤夥伴，有通訊處號召團隊成員，戴上象徵南山人壽的山形頭套，展現凝聚力與活潑的形象，也跟與其他精心發揮變裝創意的民眾在賽道上「尬場」。

平時就有路跑習慣且參加過多場馬拉松賽事的南山人壽董事長尹崇堯，也連續兩年與總經理范文偉一同親自上場。尹崇堯表示，南山人壽作為永續健康領航者，連續兩年冠名贊助臺北城市創意路跑，代表著南山人壽推動「永續健康」的使命，鼓勵國人一同把健康存進人生的帳戶，讓未來 有備而來。

而在休閒組3公里的部分，參與人數超過總參與人數的七成，當上千名的跑者穿著「晨曦橘」的賽事紀念T恤集結在凱達格蘭大道時，場面盛大，當鳴槍起跑那一刻，人潮起跑，彷彿「橘」爆，更顯壯觀。

南山人壽舉辦路跑活動，不分族群與年齡，都趁著假日好天氣一同運動，還有跑者。(圖/南山人壽提供)

此外，今年有許多以路跑及運動專業形象著名的影音創作者，也參加了這次的路跑，而在專業跑者部分，國手級長跑教練「光頭神童」李翰暄、長明賞入圍選手陳雅芬、周鴻宇、鄧新詮，以及國手御用肌力體能教練丁政豪，都紛紛於社群平台響應分享賽事資訊，並從賽前訓練建議、賽中注意事項，到賽後恢復攻略，專業的影音教學內容，幫助許多跑友「有備而來」。

