輔仁大學肄業的30歲曾姓男子昨（11）日到輔仁大學附設醫院看病，卻在診間持預藏的美工刀劃傷前輔大校長、泌尿科名醫江漢聲，被新北地檢署依殺人未遂等罪聲請收押禁見，新北院裁定收押不禁見。

警方調查，曾男昨以掛號為由等待江漢聲看診，待進入診間、江漢聲簡單問診沒多久，曾男就拿出預藏的美工刀，對著江漢聲說要殺他，隨即揮舞美工刀往江的下半身刺過去，造成江的右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，所幸醫院保全出面壓制。

曾男的臉書在他被捕後，突然發出一篇預先打好的文章，告知外界看到該文章時，他應該可能正在製作筆錄，聲明他對江並無殺人的主觀犯意，選擇在醫療資源充足的醫院內，選擇攻擊江是為了吸引大眾注意。

但檢方今日訊問後，認為曾男涉犯《刑法》殺人未遂、傷害、恐嚇以及《醫療法》等罪嫌重大，且有串供、反覆實施之虞，向法院聲請收押禁見。新北地檢署嚴厲譴責醫療暴力行為，對於是類案件，必將嚴查速辦，以維護醫護人員安全及民眾就醫之權益。

稍早法院開強制處分庭訊問後，裁定收押不禁見。