雲林縣水林鄉水燦林國小因緊鄰清潔隊，一些民眾將垃圾丟到校門口旁，導致校門口變成垃圾場，不僅造成環境髒亂，更是對學生最不良的示範，鄉公所12日表示之前已在校門口設告示牌，請大家不要把垃圾丟在校ㄖ門口，但仍有人利用晚間來丟垃圾，因此決定裝設監視器開罰，目前已開出至少5張罰單。

水燦林國小位於水林鄉市區水林路上，是進出水林鄉的門面，但校門口長期以來被丟棄垃圾，校方與公所屢次勸導效果有限，仍有鄉內民眾把垃圾丟棄於此，甚至還有外鄉鎮民眾以為這裡是落地垃圾場，把垃圾拿來丟棄，公所為維護地方門面與環境整潔，決定開罰遏止。

水林鄉代理鄉長張東凱表示，民眾之所把垃_丟在水燦林國小校門口，主要是學校緊鄰清潔隊，有些民眾誤以為清潔隊旁可以丟棄垃圾，也有些人明知此處不可丟垃圾，但為一己之便任意而為，很多人是利用晚上沒有人時前來丟垃圾，公所之前已在此處設置禁丟垃圾告示牌，但效果有限。

張東凱說，公所認為已經過勸導，為遏止歪風，決定裝設監視器確定違規丟垃圾民眾身分開罰，目前已開罰至少5人，依規定可罰1200元至6000元，首犯者罰1200元，再犯者加重罰責，呼籲民眾發揮公德心，不要再將垃圾拿到學校門口丟棄。

水林鄉水南社區發展協會理事長紀明欣指出，水林鄉10餘年前實施垃圾不落地，有些民眾因來不及把垃圾丟到經過住家的垃圾車，便宜行事將垃圾丟到校門口，不僅造成髒亂，更是對學生做了最不好的示範。不過也有行動不便的長者反映，聽到垃圾車經過的聲音，走出去時垃圾車已遠離，建議垃圾車能定點停留，方便老人家丟垃圾。