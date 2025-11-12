Gogolook第三季合併營收為2.67億元，年成長26.9％，創下歷史同期新高。持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。從營收來源來看，消費者防詐方面，數位廣告營收和去年相較約略持平、佔營收比重28％，去年受消費景氣循環影響，然整體趨勢已開始逐漸穩步回升。訂閱收入持續隨海外市場擴張成長，年增31％，佔營收比重32％。金融科技服務方面，袋鼠金融與新服務JUJI招財麻吉皆快速成長，第三季營收較去年同期成長64％，佔營收比重30％。企業端防詐需求亦維持強勁，第三季營收年增21％，佔營收比重10％。

受惠業務規模擴大與營運效率提升，本業已成功連續三季獲利。第三季因大型活動集中投入使行銷費用大幅增加，營業利益為390萬元，較前季減少，但仍較去年同期的損益狀況大幅改善；前三季營業利益達2,634萬元，創同期新高。

展望第四季，隨行銷費用回歸常態，獲利可望明顯回升。第三季毛利率為88.2％，年減1.9 個百分點，主要由於產品組合變化，即訂閱收入比重增加，以及雲端架構優化，雖可降低整體雲端支出但更多比例認列在營業成本。第三季歸屬母公司稅後淨利為703萬元，EPS為0.20元；前三季累計每股盈餘為0.23元。

Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源。