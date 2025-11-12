邱姓男子民國112年替入獄的葉姓友人照顧2歲女兒，但邱男卻體罰女童在浴室「搭拱橋」、用愛心小手打屁股，造成多處瘀青、擦挫傷，台灣高等法院12日駁回上訴，依成年人故意對兒童犯傷害罪將邱男判處1年6月有期徒刑。可上訴。

邱是2歲女童父親的友人，因女童父親入監服刑，女童之母忙於工作無暇照顧，故委託邱代為照顧。邱明知對方僅2歲多，身心發展未全，尚須他人耐心照護，竟不當管教女童，致她受傷。其後，她就讀的幼兒園發現她自112年11月間起，身上陸續出現多處瘀傷，依法通報，並將她送往醫院就醫，經醫院兒少保護醫療中心判斷有高度兒虐之虞，進而啟動檢警早期介入偵辦機制，循線查悉。

一審台北地院將邱男判刑1年6月，他提上訴表示，他照顧女童是無償且出於善意的行為，因為他過往被父母管教的經驗，認為在危急中要讓小孩知道什麼事情不能做，才會出手管教小孩。他確實有管教不當，但是沒有虐待，縱使法院仍維持有罪判決，亦請求從輕量刑，並給予緩刑宣告等語，但二審高院認為並無理由，判決駁回上訴。