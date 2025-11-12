為強化能源安全與系統韌性，由我國外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處所組成的GCTF(全球合作暨訓練架構)聯合委員會，今(12)在台北舉辦國際研習營能源場，針對能源轉型與韌性挑戰進行對話。會後各國學員將參訪台電大潭電廠、中油三接，了解台灣推動穩定供電成果。

「全球合作暨訓練GCTF架構國際研習營—建構具韌性的能源」，一連三天 在台北維多麗亞酒店舉辦，邀集全球20個國家的政府官員、學者及產業代表，約110位國內外專家齊聚一堂，進行跨國經驗分享與政策對話。這個組織是由我與美國共同創設，定期邀集世界各國的政府官員、專家和學者，就特定議題進行交流合作。英國在台辦事處更於今日宣布加入，成為GCTF第六個正式夥伴。

經濟部長龔明鑫於開幕致詞中表示，期盼透過本次研習營，與更多夥伴國家分享經驗、深化合作，推動亞太地區的能源轉型。

為期三天的研習營共有六場專題討論，針對能源轉型與韌性挑戰、再生能源發展、循環經濟、能源效率、電網韌性與關鍵礦物等議題進行交流。多位國際講者分享成功案例，包括如何以AI技術提升能源效率、發展微電網支援災後復原的能源韌性，以及創新回收太陽能板與電池材料以落實循環經濟。

會後將安排國際學員參訪台電大潭發電廠與中油第三天然氣接收站，讓與會者深入了解台灣推動穩定供電與提升能源韌性的成果。經濟部表示，參與規劃此次研習營，顯示台灣在提升區域能源穩定的積極貢獻與國際影響力。未來會持續深化與美、日、澳、加、英等國的策略合作。