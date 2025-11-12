國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日舉行第三季法說會，今日傳出鴻華先進將會併購納智捷的傳聞，對此，鴻海董事長劉揚偉親自回應。他表示，相關問題應由鴻華先進方面說明，因為他近日已辭去鴻華先進董事長一職，現階段由鴻華回應會更合適。

不過他也透露，鴻華推出的車款市場反應相當不錯，「如何讓好的產品擴大銷售規模，一直是鴻華積極努力的方向。」

他指出，未來無論是與品牌商或通路商合作，最終目的都在於擴大銷售與市場版圖，鴻華與納智捷雙方「想法一致」。至於具體合作方式，鴻華與納智捷雙方，將持續討論最合適的合作模式，盼能進一步推動市場成長。

至於外界關注的 Model B 電動車進度，劉揚偉表示，量產與出貨時程仍維持在明年第一季（Q1），「這是我目前所了解的狀況」，但確切時程仍以鴻華官方說明為準。

對於鴻海科技日的展演重點，鴻海僅透露，將推出三大智慧平台結合AI技術的落地應用，包括鴻海機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，以及鴻海的創新速度與科技領先地位。

裕隆集團此前表示，對於傳聞或未經證實的消息不予評論，一切以正式公告為準，但仍強調與合作夥伴間的業務推動均依既定計畫穩健進行。