民進黨台北市長初選，傳出行政院副院長鄭麗君很適合，已繳交參選意願表的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今表示，他公開邀請，有志向的人，跟他一樣儘早表態、宣布爭取。大家公平競爭、透過民調的方式，找到最強的候選人。

吳怡農指出，如果更多人有意願投入公共事務、服務台北市民，他都非常樂見。自己正在做一系列的民調以及面對面的客廳會，反應台北市民對未來真正的期待，也讓黨內徵召的過程有更多的資料和數據參考。

