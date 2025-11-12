周三日經225指數收盤上漲220.38點或0.43%，為51063.31點。東證一部指數升37.75點或1.14%，為3359.33點，創歷史新高。

軟銀集團在早盤大跌10%，收盤僅跌3.46%；此前科技投資人揭露，該公司以58億美元的價值出脫了輝達持股，讓投資人感到驚訝。

晶片相關個股下跌，愛德萬測試跌0.23%，東京威力科創跌1.55%。

Tokai東京情報的市場分析師Shota Sando說，軟銀集團收窄了跌幅，投資人紛紛在各個板塊買進股票，推動日經走高。

電子元件製造商TDK大漲4.92%，為日經的上漲提供最大支撐。另一方面，中外製藥也大漲4.37%。

AI資料中心原料供應商三井金屬(Mitsui Kinzoku)在上調年度獲利預期75%之後，股價暴漲23.27%。

索尼將本財年(截至2026年3月)的年度營業利益預測上調8%，收盤升3.67%。

銀行股上漲，三菱金融集團和三井住友金融集團分別上漲3.38% 和1.95%。

半導體材料廠勝高(Sumco)暴跌20.16%，為日經跌幅最大個股，稍早該公司預測年度淨虧損將達169億日圓，高於分析師預期的52億日圓。