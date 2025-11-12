希爾頓集團2019年宣布推出思麗亞酒店品牌，定位為與旗下華爾道夫（Waldorf Astoria）、麗秀睿（LXR）、康萊德（CONRAD）同等級的奢華品牌，並專注於會展與獎勵旅遊（MICE）市場，以先進設計營造活力氛圍，建立世界級會議場域、設施及個人化服務。

座落於台南市中心的「台南希爾頓思麗亞酒店」前身為台南大億麗緻酒店，全面翻修後將提供344間客房，融入鐵花窗、花磚等台南特色元素。高端健康療癒設施則有專業團隊打造的水療中心、室內游泳池、健身中心。

酒店周邊為台南美食核心地帶，且有超過50家博物館，擁有絕佳觀光及交通優勢，南台灣半導體S廊帶發展亦能帶動龐大商務需求。針對科技業及國際商務客，「台南希爾頓思麗亞酒店」配備560坪的會議空間，並引進現代化科技設備，為賓客提供最卓越的商務場域。

福泰飯店集團今日與希爾頓集團簽訂委託管理合約，將歷時5年的市場研究與討論，落實在未來的長期實務經營。隨著全亞洲首間思麗亞酒店進駐，可滿足全球專業人士與商務旅客的多元需求，並串接所有關鍵核心，成為府城最具代表性的城市門戶。

福泰飯店集團董事長廖炳燿強調，此次與希爾頓集團合作，不僅是品牌實力的結盟，更象徵雙方的共同遠見。藉由福泰對台灣市場的深耕，結合希爾頓在全球旅宿的專業經驗，期待能連結古都風華與現代商務，為台南注入嶄新的國際能量。

希爾頓思麗亞品牌負責人Meghan Fitzgerald表示，無論是商務差旅或休閒度假，思麗亞品牌致力讓賓客感受活力氛圍、品味當地特色餐飲，享受高端健康療癒設施，並體驗量身訂製的個人化服務。此次簽約印證集團致力將精緻住宿體驗帶入全球各個充滿活力市場的承諾。

福泰飯店集團創立將邁入第22年，持續積極開發市場，應對快速轉型的旅遊趨勢。除了引進希爾頓思麗亞品牌，也將於台北東區推出自創品牌「嵨開安旅」（Hotel Uketamo），與尼泊爾知名瑜伽品牌合作，預計2026年首季開幕迎賓，展現集團在健康旅宿領域的前瞻布局。