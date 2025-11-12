日前本報報導指出新北某食品公司其董事與董事長互為配偶，但其董事用環抱等方式涉嫌性騷公司內勞工後遭新北市政府以違反最高負責人性騷裁罰，未料訴願後卻遭勞動部訴願會以名義負責人撤銷，立委黃國昌12日質詢時指出，勞動部定義不明，讓其負責人跑掉誰要負責？行政機關解釋漏洞，誰要負責？勞動部長洪申翰回應，會修訂法規修訂更清楚。

立法院12日邀請勞動部業務報告。立委黃國昌質疑，勞動部先前稱修正就業服務法開放80歲以上免經巴氏量表聘僱移工會有10萬多名缺口，更會有棄重擇輕等情況，洪申翰甚至還在臉書抹黑在野黨，目前有缺口或棄重擇輕的情況嗎？

洪申翰說，依統計指出，目前因為修法申請聘僱的雇主約1萬人，為了減少影響則推動配套措施，盼降低衝擊，允諾1個月內提出相關衝擊報告。

黃國昌接著指出，日前因為民進黨性騷吃案促成性平三法修正，並明定最高負責人涉性騷調查屬實，地方政府可以直接開罰，但未料近日卻有某董事性騷勞工，挨罰後卻被撤銷。是勞動部定義不明或解釋漏洞嗎？

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，將修正性平法細則或透過解釋令處理。洪申翰說，已邀請專家學者就法規修訂研議。

不過，《性別平等工作法》立法說明指出，最高負責人應至少包括《大量解僱勞工保護法》所定的實際負責人。